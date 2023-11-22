بايدن يشكر أمير قطر على جهوده في الوساطة بين إسرائيل وحماس

ياسر رشاد - القاهرة - شكر الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، أمير قطر "الشيخ تميم بن حمد"، على جهود دولة قطر في الوساطة المشتركة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، والتي أسفرت عن اتفاق هُدنة إنسانية في غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الأربعاء.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية تلقاها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، من الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أثني "بايدن" على الدور الفاعل والإيجابي لتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

‏من جانبه، أكد الأمير استمرار مساعي دولة قطر لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين في قطاع غزة، مُشيدًا بالدور المهم للرئيس جو بايدن والإدارة الأمريكية في التوصل للاتفاق بين الأطراف.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الرئيس الأوكراني يُهنئ نظيره الأمريكي بعيد ميلاده ويتمنى له النصر

من ناحية أخرى، هنأ الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الرئيس "جو بايدن"، بعيد ميلاده مُتمنيًا له "النصر"، قائلًا "يجب أن يُقرر بنفسه أين سيكون النصر"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء الإثنين.

وقال "زيلينسكي" خلال اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى كييف: "نحن ممتنون للغاية للرئيس بايدن.. يرجى نقل أطيب تمنياتنا للرئيس في عيد ميلاده. نتمنى له النصر، وهو من سيقرر بنفسه أين سيكون النصر".

وأضاف زيلينسكي أن "كييف تعول على الدعم المستمر من الولايات المتحدة".

ويحتفل بايدن بعيد ميلاده الـ81 في 20 نوفمبر، ومن المتوقع أن يترشح مرة أخرى عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه سيدخل المنافسة على أعلى منصب حكومي. مؤكدا إنه بعد عودته إلى البيت الأبيض، يمكنه "بسهولة" إنهاء الصراع في أوكرانيا في غضون 24 ساعة.

هذا وصرحت الصحفية الأمريكية "ناتالي موريس" بأن جيلا كاملا من الرجال قتلوا في أوكرانيا من أجل طموحات زيلينسكي.

كما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية نقلا عن مصدر مطلع أن زيلينسكي، يخشى الهزيمة في الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الأعمال القتالية.