المقاومة الإسلامية في العراق تقصف قاعدة حرير العسكرية الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق في بيان، أنها استهدفت قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء.

وقالت في البيان "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية هذا اليوم، بطائرة مسيرة".

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق أنه تمت إصابة الهدف بشكل مباشر.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إعلامية بتعرض قاعدة "حرير" العسكرية الأمريكية بإقليم كردستان شمال العراق لهجوم جديد بطائرة مسيرة، بعد ساعات من هجوم أمريكي على منشأتين جنوب بغداد.

ولفتت المصادر، إلى وقوع انفجارات عنيفة هزت قاعدة "حرير" الأمريكية بأربيل، من دون الإفادة عن إصابات أو أضرار.

وخلال 6 أيام استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق القاعدة الأمريكية 4 مرات.

وفجر الأربعاء، أصدر الجيش الأمريكي بيانا أعلن فيه شن ضربات على منشأتين في العراق.

وقال في بيان "نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة على منشأتين في العراق"، مشيرا إلى أن "الضربات كانت ردا مباشرا على الهجمات على القوات الأمريكية وقوات التحالف من قبل إيران والجماعات المدعومة من طهران".

وفي واشنطن، أفادت نائبة الناطق باسم البنتاغون سابرينا سينغ، بأن القوات الأمريكية تعرضت لحوالي 66 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، وأكدت أن الهجمات أوقعت حوالي 62 جريحا في صفوف العناصر الأمريكيين.