زيلينسكي يُقرر إقالة رئيس خدمة الاتصالات الحكومية في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قرر الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، إقالة رئيس دائرة الدولة للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات يوري شيغول، من مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتهمة الاختلاس، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وجاء في مرسوم نشر على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأوكرانية: "تمت إقالة رئيس دائرة الدولة للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات يوري شيغول، من مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتهمة الفساد".

وتابع البيان: "إقالة شيغول من مقر القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضم ميخائيل فيدوروف، نائب رئيس الوزراء للابتكار وتطوير التعليم والعلوم والتكنولوجيا بدلا منه".

وأشار البيان بأن المرسوم يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

في وقت سابق، أقال مجلس الوزراء الأوكراني شيغول من منصب رئيس اتصالات الدولة، وتم توجيه التهم له بالفساد واختلاس أموال الدولة".

وفقا للتحقيقات، استولى شيغول، مع نائبه ومسؤولين آخرين، على أموال حكومية تزيد قيمتها عن 62 مليون هريفنيا (1.7 مليون دولار).