"ضرب ابن أخوه بخرطوش".. إحالة عاطل للمحاكمة لاتهامه بحيازة سلاح ناري بالمطرية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عادل:

أصدرت جهات التحقيق بالقاهرة، قرارًا بإحالة عاطل للمحاكمة أمام الجنايات في اتهامه بحيازة سلاح ناري واستعراض القوة والتشاجر، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بمنطقة المطرية.

تلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) يفيد بحدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وكان بحوزة أحدهما سلاح خرطوش، نتج عن ذلك إصابة نجل شقيقه برش خرطوش أثناء تواجده أمام المحل عمله.

انتقل فريق من مباحث القسم الي مكان البلاغ، وبالفحص تبين حدوث المشاجرة بين كل من طرف أول (أحد الأشخاص له معلومات جنائية مصاب بجرح قطعي بالرأس)، وطرف ثان (أحد الأشخاص مصاب بجرح بالرأس)، مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرف الثاني بالتعدي على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابته، وأثناء قيام الأهالي بفض المشاجرة، قام الطرف الأول بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري كان بحوزته، أحدثت إحداها إصابة المجني عليه الذي تصادف تواجده بمحل الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الطرف الأول، وبحوزته (فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من الهيروين المخدر).

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطي، وأصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.