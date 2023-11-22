مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في بني سويف - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، برئاسة النائب حسام العمدة، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا باستاد بني سويف الرياضي، لتأييد ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بني سويف، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، وبمشاركة أكثر من 7 آلاف مواطن من مختلف المراكز السبعة، حاملين لافتات تأييد للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

بدأ المؤتمر، بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض لإنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان "إنجازات ومشروعات عملاقة في 10 سنوات على أرض بني سويف".

ومن جانبه أوضح النائب حسام العمدة، أمين الحزب بالمحافظة، في كلمته، التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار، إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، ودوليًا، معلنًا دعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية.

وأكد الدكتور شريف عبد المنعم، أمين التنظيم بالمحافظة، أن اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محله من أجل النهوض بالدولة ومواصلة مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي هو نموذج للإخلاص والتفاني.

وأشار الدكتور طاهر نصر، المدرس الزائر بأكاديمية ناصر العسكرية والمحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إلى نعمة الأمن والأمان التي تنعم بها مصر، في ظل الحروب وعدم الاستقرار الذي يعاني منه العالم.

وركزت الدكتورة هبة عبد العظيم، أمين المرأة بالمحافظة، في كلمتها، على ما تحقق في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من دعم وتمكين للمرأة، كمحور أساسي في خطة الدولة الشاملة للتنمية.

واختتم المؤتمر بكلمات لفضيلة الشيخ أحمد مكي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، والقمص اثناسيوس فوزي، اللذان أكدا على محبة وترابط الشعب المصري العظيم.