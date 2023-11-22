بالصور.. أهالى إدفو يستقبلون المرشح الرئاسي فريد زهران بالطبل البلدي

محمد اسماعيل - القاهرة - اسوان - إيهاب عمران:

استقبل أهالى مركز إدفو بأسوان، اليوم الأربعاء، المرشح الرئاسي فريد زهران، أثناء وصوله إلى مقر المؤتمر الجماهيري، بالطبل البلدي والمزمار.

وبدأت فاعليات المؤتمر، بالسلام الوطني، وتعريف بالبرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران، وكلمات الحضور.

وذكرت حملة مرشح الرئاسة، أن لقاءاته الجماهيرية السابقة لاقت تفاعلًا من المواطنين، وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسى، ودعم القضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يعقد المرشح الرئاسي فريد زهران غدًا الخميس مؤتمرًا جماهيريًا آخر بمدينة أسوان.