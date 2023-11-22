"سكن لكل المصريين 1".. الأقساط المتبقية وموعد بدء استلام الوحدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى حاجزي الإعلان الرابع عشر أو المرحلة الأولى من سكن لكل المصريين من سداد 11 قسطا من الأقساط الربع سنوية سواء لوحدات محدودي الدخل أو متوسطى الدخل، ويتساءل الحاجزين عن مواعيد وعدد الأقساط المتبقية، ومواعيد الاستلام.

ووفقًا لأسلوب السداد الموجود في كراسة الشروط، يتم سداد 12 قسط ربع سنوي كل 3 أشهر، ويكون الشهر الأول من كل قسط هو الفترة المخصصة للسداد بدون أي غرامة، لكن بعد ذلك يتم احتساب الغرامة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر.

حيث يكون 1 يناير المقبل هو موعد سداد القسط الأخير من شقق سكن لكل المصريين 1 لشقق محدودي ومتوسطى الدخل.

وتختلف هذه الأقساط حسب المشروع ومساحة الوحدة، حيث تم طرح وحدات ضمن الإسكان الاجتماعي بمساحة 75 مترًا و90 مترًا، والإسكان المتوسط بواقع 3 مساحات 100 و110 و120 مترًا.

1- شقق الإسكان الاجتماعي الـ75 مترًا سيتم سداد 2100 جنيه كل قسط.

2- شقق الإسكان الاجتماعي الـ90 مترًا سيتم سداد 2600 جنيه كل قسط.

3- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ100 متر سيتم سداد 10 آلاف جنيه.

4- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ110 أمتار يصل القسط ربع السنوي لـ10.5 ألف جنيه.

5- شقق الإسكان المتوسط للوحدة الـ120 مترًا يصل القسط ربع السنوي لـ11.5 ألف جنيه.

مواعيد الاستلام

خلال الفترة الحالية تم البدء في تسليم بعض الوحدات ضمن شقق محدودي الدخل، لكن بعد انتهاء سداد الأقساط، ستبدأ عمليات الاستعلام عن الحاجزين بشكل أكبر، وبعد انتهاء الاستعلام الميداني والتأكد من صحة البيانات والمعلومات المقدمة يتم تحويل ملف المتقدم إلى جهات التمويل وبعد الموافقة على التمويل يتم استلام الشقة، حيث تكون هذه الإجراءات في مده أقصاها 3 أشهر.