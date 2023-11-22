شكرا لقرائتكم خبر عن نورا على: الهدنة فى غزة انتصار للإنسانية.. ورسالة تؤكد عجز المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن اتفاق الهدنة بين حماس واسرائيل هو انتصار للإنسانية، ورسالة تؤكد فشل وعجز المجتمع الدولي عن القيام بمهامه.

وأوضحت نورا علي، في تصريحات صحفية، أن اسرائيل كانت أحوج لهذا الاتفاق انتشالًا لجنودها من الورطة والفشل الدي لحق بهم، والخسائر الفادحة التي تكبدوها جراء هذا العدوان الغاشم والاجرام على أشقائنا في غزة.

وتابعت: "أرى أن هذا الاتفاق هو بمثابة رسالة تثبت تخلي المجتمع الدولي عن دعم اسرائيل وذلك بعد أن فطنوا عدم قدرة هذا الاحتلال على فرض سطوته في غزة وتحقيق أي مكاسب تذكر".

وأشارت إلى جهود القيادة المصرية على كافة المستويات منذ بدء الأزمة، تؤكد أن مصر تحمل بيدها مفاتيح السلام والأمن بالمنطقة، وقدرتها على المواجهة وقيادة المجتمع الدولي لتحقيق أهدافها.

وأضافت: "أرى أن جهود مصر ستستمر وستنتصر والاتفاق سيمتد وستنتهي الحرب في غزة، وستعود الحياة لطبيعتها وستمارس مصر دورها في اعادة الإعمار والتوصل لحل القضية وفق مقررات الشرعية الدولية واقامة دولة فلسطين المستقلة".