شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد شبانة: إعادة إعمار غزة وبناء الدولة الفلسطينية حق أصيل لا تنازل عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان النائب محمد شبانة، عضو مجلس الشيوخ تصريحات وزيرة الاستخبارات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، التى ذكرت فيها أن على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، قائلا :" مقترح مشبوه يهدف للحصول على موافقة أن يترك الفلسطينيون أرضهم ويتنازلوا عن قضيتهم".

وأضاف محمد شبانة في تصريحات له، أن قضية مصر فى رفض التهجير لا يمكن اختزالها فى رفض التهجير لسيناء، متابعا: "بوضوح شديد تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى بحسم أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى ستنتهى بمجرد مناقشة هذا الأمر من الأساس".

وأشار إلى أن الدولة المصرية بقيادتها القوية وشعبها الذى خرج للميادين ليقول كلمته برفض هذا العدوان الغاشم والتهجير وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسى حسم الأمر، وكشف هذا المخطط المرفوض جملة وتفصيلا وأن إعادة إعمار غزة وبناء الدولة الفلسطينية هو حق أصيل لا تنازل عنه أبدا.