النائبة رشا إسحق تشيد بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية بالهدنة في غزة

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القاهرة - سامية سيد - أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بنجاح الجهود المصرية القطرية الأمريكية في وقف القتال في غزة، مؤكدة أن مصر لا تدخر جهدًا في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرض السلام في المنطقة.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ ، بأن نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في تنفيذ هدنة إنسانية في غزة ووقف القتال والعمليات العسكرية 4 أيام، والسماح بدخول المساعدات والإغاثات للشعب الفلسطيني يثبت الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية منذ الاعتداءات من الكيان الصهيوني على الأبرياء والعزل من الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن الهدنة الانسانية تتويج لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي وسيبنى عليها خطوات إيجابية في الفترة المقبلة، ونتمنى جمعيا وقف إطلاق النار بشكل دائم، قائله:" الهدنة تعد فرصه انسانيه لتداوي الجراح وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود وقيام المستشفيات بعملها في تضميد الجروح وعلاج المصابين، وهى فرصة لإعادة التقاط الأنفاس من جدي، ونتمنى أن ينتهي وقف إطلاق النار بشكل دائم".

واستكملت حديثها بتوجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهده الدائم لمساعدة الفلسطنيين، لسيتكمل نهر العطاء والدعم المصري اللامحدود للشعب الفلسطيني الشقيق، من أجل حل الدلتين وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه قائله:" مصر لها كلمة في المنطقة العربية والعالم بأكمله يقدرها ويعلم قيمتها".