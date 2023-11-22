حزب المصريين الاحرار يشيد بنجاح الجهود المصرية لإرساء السلام في المنطقة واتفاق الهدنة

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القاهرة - سامية سيد - أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بنجاح الجهود المصرية الرامية إرساء السلام في المنطقة والتوصل إلي اتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، بعد سلسلة عنيفة من التصعيد والتضييق المطبق علي القطاع.

وقال رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الهدنة جاءت ثمار جهود حثيثة للدولة المصرية والدبلوماسية الرئاسة التي تتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية القضايا وهدفها وقف نزيف الدماء وتحقيق حل عادل وفق الاتفاقيات الدولية وحدود الدولتين.

وأكد «خليل»، أن جهود الدولة المصرية حيال الأزمة الفلسطينية لايجرؤ أحد المزايدة عليها منذ هبات الرياح الأولي للازمة، والأحداث الراهنة دليلاً واضحاً أن مصر علي رأسها قائد يجيد إستخدام الدبلوماسية لحل أحلك الأزمات المعضلة التي تعجز دول عظمي وهدنة غزة خير شاهد.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار ، تحية اعتزاز وتقدير وإجلال للرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المعنية للجهود العظيمة والموقف الأمين المخلص للحفاظ علي الأمن القومي العربي وفي القلب منه الأمن المصري والرفض القاطع لمخطط التهجير الحلم الذي مازال يراود إسرائيل.

وأضاف خليل، أن الهدنة المؤقتة موضوع عادلا جدا وموافقة إسرائيل جاءت نتاج جهود مصرية وأيضا ضغوط داخلية علي "نتنياهو" لاستعادة الأسري التي لم تستطيع آلات الحروب العسكرية طيلة أربعون يوماً ويزيد ولعل قادة إسرائيل تعلم أن الحروب لا طائلة منها والجميع خاسرا فيها ويعلم الجميع أن السلام هو الحل الأمثل للتعايش وعلي إسرائيل أن تراجع المنهجية العدوانية ولو كنت أشك في ذلك.

وأوضح أن وقف أعمال القتال والإفراج عن 50 من المحتجزين في غزة، والمفرج عنهم من جانب حماس سيكونون من النساء والأطفال ستطلق إسرائيل سراح 150 فلسطينياً من السجون، خطوة يمكن البناء عليها حال وجود نية حقيقية وتضافر دولي وعربي مع الموقف المصري العادل للحفاظ علي حقوق المدنيين وحق الشعب الاستقرار والعيش الأمن علي أرض وطنه.

وشدد علي أن دور مصر الرائد لتحقيق الاستقرار الهادف للمنطقة بأسرها لا ريب فيه وردا قاطعاً علي جهود القيادة السياسية والدولة المصرية بكافة مؤسساتها الحفاظ علي أشقائنا في غزة وحقوقهم الأصيلة في التمتع بالحياة الآمنة في بلادهم، وأشار إلى أن الدولة المصرية تحمل ملف القضية بأمانة وحرص ولن تدخر جهدا عبر تاريخها في مساندة الأشقاء وعضد لكل دول الجوار .