شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد بدوى: نجاح الوساطة المصرية يؤكد دور القاهرة المحورى فى حل القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نجاح الوساطة المصرية فى التوصل إلى هدنة إنسانية فى قطاع غزة وتبادل المحتجزين لدى الطرفين، مشيرا إلى أن دور مصر التاريخى تجاه القضية الفلسطينية لا يمكن المزايدة عليه بأى حال من الاحوال، وهو دور محور لا غنى عنه لان القاهرة دائما تملك الحل السحرى باعتبارها ركيزة الاستقرار فى الشرق الأوسط.

واوضح بدوى فى بيان له اليوم، أن الدبلوماسية المصرية والرئاسية نجحت باقتدار فى لعب دور كبير للغاية منذ بداية العدوان على غزة بداية من إدخال المساعدات الإنسانية، ومرورا بدخول شاحنات الوقود، ونهاية بعلاج الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية لرفع الحصار عن الاشقاء فى القطاع، ويكفى أن نعلم أن حجم المساعدات التى نجحت مصر فى إدخالها منذ بداية الحرب حتى الآن أكثر من 12 الف طن وهو رقم يفوق أضعاف حجم المساعدات المقدمة من دول العالم.

وأشاد بدوى بالدور المصرى بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الحرب على غزة، ورفض مخطط التهجير القسرى بهدف تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على حل الدولتين وضمان حقوق الشعل الفلسطينى.

واعرب بدوى فى بيانه عن تطلعات الجميع بأن تفضى الهدنة المعلنة لوقف شامل لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلى على المدنيين، مشيرا أن مصر أكدت دوما أن الحل البدلوماسى الشامل على أساس رؤية الدولتين هو المخرج الوحيد للازمة.