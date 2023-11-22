شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الشعبية لدعم فلسطين تطلق أولى قوافلها لغزة وبينها مستشفى ميداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الحملة الشعبية المصرية للدفاع عن الشعب الفلسطيني أولى قوافلها إلى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وتحتوي القافلة على 35 طن من المساعدات الغذائية والملابس الشتوية والبطاطين، إضافة إلى تجهيزات مستشفى ميداني متكامل.

وقال النائب أحمد بلال البرلسي، المنسق العام للحملة إن القافلة هي الأولى التي تطلقها الحملة الشعبية وتضم 3 حاويات كبيرة، وشارك في تجهيزها شباب الحملة في 4 مدن هي المحلة الكبرى، كفر الشيخ، زفتى، وطنطا. وأضاف: نعمل حاليًا على تجهيز القافلة الثانية وستنطلق خلال أيام من عدد من المحافظات.

وتابع البرلسي: في القافلة الأولى سعينا لتجهيز مستشفى ميداني كامل بتكلفة تتجاوز 6 مليون جنيه، قادر على استيعاب 50 شخصًا يوميًا لمدة 10 أيام، ونسعى لتدعيمها خلال الفترة المقبلة، وبالفعل قام الأطباء في الحملة بعمل قائمة كاملة من كافة المستلزمات المطلوبة بدءًا من الأسرة والتروللي والكراسي المتحركة وحتى ملابس الطاقم الطبي، مرورًا بأجهزة الضغط والسكر والمستلزمات الطبية الخاصة بالحروق والكسور وغيرها، إلى جانب الأدوية.

وأشار النائب أحمد البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع إلى أن الحملة الشعبية لا تسعى لجمع المساعدات فقط، وإنما تسعى لرفع الوعي بقضية فلسطين وبضرورة التصدي لأي حديث عن التهجير والتوطين ورفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، إلى جانب التأكيد على أن الأمن القومي المصري خط أحمر لن تسمح مصر قيادة وشعبًا بتجاوزه.

وقال حسن النخلاوي، منسق الحملة الشعبية لدعم فلسطين بشمال سيناء، إن الحملة في المحافظة تضع كافة جهودها من أجل تسهيل ودعم عمليات توصيل المساعدات لقطاع غزة، وأنها تعمل حاليًا على التنسيق مع كافة الجهات الشعبية بشمال سيناء من أجل التنسيق فيما بينها لاستقبال المساعدات ودعم جمعية الهلال الأحمر المصري.

وعقد وفد الحملة الشعبية وكوادرها في شمال سيناء اجتماعًا مع قيادات الهلال الأحمر بشمال سيناء، أكدوا خلاله على دعمهم الكامل لكوادر الهلال الأحمر في الدور الكبير الذي يقومون به في ظل هذه الظروف، كذلك التأكيد على ضرورة تكاتف كافة المؤسسات من أجل تقديم الدعم اللوجيستي للهلال الأحمر بشمال سيناء لاستيعاب أكبر عدد من المتطوعين.

وكانت الحملة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني قد عقدت خلال الأسبوعين الماضيين عددًا من الفعاليات الجماهيرية والتثقيفية للتوعية بخطورة العدوان الصهيوني الأخير على قضية فلسطين وعلى الأمن القومي المصري، بمقرات حزب التجمع في المنصورة والمحلة الكبرى وكفر الدوار.