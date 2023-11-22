شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: هناك تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية على اتفاق الهدنة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك تحفظات داخل الحكومة الإسرائيلية على اتفاق الهدنة في غزة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي أم سى، أن هناك انقسام كبير داخل الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يفسر استمرار الاحتلال في استهداف قطاع غزة وزيادة وتيرة القصف على القطاع قبل ساعات من بداية الهدنة الإنسانية.

وأشار الدكتور طارق فهمى، إلى أن إسرائيل ستضطر إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية لأن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر ضامنان ودخلت على الخط قطر، وهو ما سيجبر الاحتلال على الالتزام ببنود الهدنة.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك خسائر فادحة لدى حماس وإسرائيل في ظل العدوان على قطاع غزة.