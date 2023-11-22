شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء مصطفى: ما تم تحقيقه فى سيناء خلال 10 سنوات إنجاز بكل المقاييس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء مصطفي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة جدا في تنمية وتعمير سيناء، موضحا أن ما تم تحقيقه فى سيناء خلال الـ10سنوات الماضية هو إنجاز بكل المقاييس.

وأضاف مصطفي، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن القيادة السياسية تدرك جيدا أهمية أرض سيناء، لذلك أعطي الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه الأرض الغالية أولوية، لتكون أرض سيناء قاطرة التنمية فى جميع القطاعات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الدولة استهدفت إحداث تنمية شاملة فى سيناء بكافة المجالات، الإسكان والسياحة والمشروعات الزراعية، بالإضافة إلي البنية التحتية التي شهدت نقلة نوعية كبيرة، لافتا إلي أن استراتيجية الدولة في تعمير سيناء اعتمدت على محورين؛ أولهما هو محاربة الإرهاب والبؤر الإرهابية في سيناء من خلال القضاء نهائيًا على التنظيمات الإرهابية والثاني انطلق من مشروعات تنموية شاملة.

وتابع النائب علاء مصطفي، أن أرض سيناء خط أحمر، ومصر لن تفرط في اي شبر من هذه البقعة الغالية، مشددا على أن الجميع يقف خلف القيادة السياسية في اى إجراء للدفاع عن أرض الفيروز.