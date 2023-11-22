شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب موسى: الدولة المصرية نجحت في وضع سيناء على خارطة التنمية.. وتهجير الفلسطينيين مرفوض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن سيناء ستظل بؤرة اهتمام كبرى لدى القيادة السياسية، والدولة المصرية أرست الأمن والاستقرار هناك، فالقيادة السياسية نجحت في وضع سيناء على خارطة التنمية بمئات المشروعات القومية الكبرى.

وأوضحت "موسى"، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشروعات تنمية سيناء تؤكد للجميع أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو التعمير والبناء لتعمير تلك البقعة من أرض الوطن، وهو ما سيكون له أثر إيجابى كبير على سيناء في تحسين مستوى المعيشة لتتحول بسواعد أبنائها إلى مركز عالمى وجاذب للاستثمارات في سائر القطاعات.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية قيادة وشعبا ترفض المخطط الصهيوني لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لافتة إلى أن مصر تتصدى لأي محاولات للتهجير للشعب الفلسطيني، وتقف وتدين ما يرتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن موقف مصر ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية و ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية وتعتبر ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية، وأن مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها.