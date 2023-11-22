شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد ثانى مؤتمراتها بالجامعات لتوعية الشباب بالمشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثانى مؤتمراتها بالجامعات المصرية، وذلك بجامعة بورسعيد، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية فى الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة.

يأتى ذلك فى ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعى السياسى للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعى الطلابى وحث الشباب الجامعى على المشاركة فى كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية فى صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التى أصبح يتمتع بها الشباب المصرى والجامعى على وجه الخصوص.

وأكدت الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستورى وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة فى الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الاطلاع الوافى على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من 100 مليون مواطن هى مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، ودعت الشباب للمشاركة أيا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم فى ملف التمكين.

فيما بدأ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وأكد على أن الدولة المصرية لها اليد العظمى فى دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف أننا جميعًا نقف خلف القيادة السياسية المصرية فى رفض التهجير القسرى للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب فى الانتخابية يؤكد ذلك أمام العالم.

وأشارت النائبة إيمان الألفى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى دور المرأة المصرية فى الحفاظ على الدولة فى كافة الثورات المصرية، والحث على المشاركة فى جميع الاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن المرأة المصرية لها دور البطولة فى تشجيع جميع أسرتها على المشاركة، وحثت جميع شباب بورسعيد على المشاركة.

ومن جانبه أشار النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى ضرورة المشاركة ايًا كان التوجه وضرب المثل كونه من المعارضة المصرية ويلتزم بواجبه الدستورى فى المشاركة الانتخابية.

فيما أكد إبرام عبد المسيح، على الفرص المتساوية التى تمنحها الشركة المتحدة لجميع المرشحين فى الانتخابات الرئاسية، وتقدر بـ100 دقيقة إعلانية مجانية على شاشات قنواتها.

من جانبه أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، على أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب، موضحًا أن ضيوف الندوة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصبحوا مثال لتمكين الدولة للشباب فى العمل السياسى، مشيرًا إلى وعى الشباب بكم المخاطر التى تحيط بمصر.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها فى المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات فى كافة الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الحوار الوطنى، بهدف تعزيز مشاركة الشباب فى العمل العام والسياسي.

ضم وفد التنسيقية، النواب د.غادة على، منسقة الفاعلية، محمود بدر، إيمان الألفى، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إبرام عبد المسيح عضو التنسيقية.