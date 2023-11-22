اشار المبعوث الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان في حديث مع "فرانس انفو"، الى انه سيعود الى لبنان قريبا كون البلد عربي ومعني بالتموضع الاخير، ولفت الى انه ليس مطمئنا الى الوضع في لبنان نظرا للاحداث الاخيرة في منطقة الشرق الاوسط، والحرب تطرق ابواب لبنان ولا يوجد رئيس للجمهورية والمجلس النيابي لا يجتمع، لذلك من الضروري التخلي عن عقلية المنافسة وانتخاب رئيس للجمهورية".
ولفت لودريان الى انه "لا نعلم لمن نتوجه في لبنان او مع من نتكلم، ويجب على اللبنانيين الوعي بان هناك اخطار داهمة، وامر طارئ ان يكون هناك رئيس في هذه الاحوال المشحونة بالذات، وانا لا افهم اللامبالاة من المسؤولين الذين عليهم الاستيقاظ". واوضح باننا نرى اشتباكات كثيفة في جنوب لبنان مع تبادل القصف المدفعي الكثيف والطائرات المسيرة التي ادت الى عشرات القتلى بينهم اثنين من الصحافيين بالامس".
واوضح بان خطاب امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله لا يريد التصعيد، ونحن نخشى الانزلاق الى عنف اوسع لدرجة الوصول الى نقطة اللا عودة ودمار في البلدين، ويكفي شرارة ان تشعل الحرب، وساذهب الى لبنان بطلب من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لايصال الرسالة".
تجدر الاشارة الى ان الحديث كان حول اسرائيل وحركة حماس، الا ان لودريان اصر على اخذ مساحة صغيرة للحديث عن لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر لودريان اكد بانه سيعود الى لبنان قريبا: من الضروري التخلي عن عقلية المنافسة وانتخاب رئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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