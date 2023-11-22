المقاومة الإسلامية في العراق: استهداف قاعدة حرير العسكرية الأميركية في العراق

أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق، أنها استهدفت قاعدة "حرير" العسكرية الأميركية للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة. واشارت في البيان، الى انه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي "حرير" شمال العراق للمرة الثانية هذا اليوم، بطائرة مسيرة".

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