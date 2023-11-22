الحوثيون: اطلاق دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية اسرائيلية مختلفة في ايلات

اعلنت القوات المسلحة اليمنية في بيان، بان القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية أطلقت وبعون الله تعالى دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش (ايلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

واكد الحوثيون في بيان، "إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".