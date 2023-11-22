شولتس يدعو بوتين إلى "إنهاء هجومه على أوكرانيا" خلال اجتماع افتراضي لمجموعة العشرين

اشار المستشار الألماني أولاف شولتس الى "إنه حثّ الرئيس الروسي على إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا خلال أول اجتماع لمجموعة العشرين عبر الفيديو يشارك فيها فلاديمير بوتين منذ بداية النزاع".

واردف شولتس لصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في برلين، "دعوت الرئيس بوتين إلى إنهاء هجومه على أوكرانيا وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية حتى تنتهي هذه الحرب أخيرًا".

وقالت ميلوني التي شاركت أيضًا في الاجتماع الافتراضي، إن مشاركة بوتين كانت "سهلة" لأنه لم يُضطر إلى مغادرة موسكو. ورحبت بعرض بوتين للتحرك من أجل السلام في أوكرانيا، مضيفة "علينا ألّا ننسى أن في أوكرانيا معتديا وطرفا تعرّض للاعتداء". وتابعت "يكفي ببساطة أن تسحب روسيا قواتها من الأراضي التي غزتها".

وتضم مجموعة العشرين 19 من أكبر الاقتصادات في العالم بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.