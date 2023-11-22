قتل شخصان إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية. وتحدّث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمام البرلمان عن "وضع خطير للغاية"، فيما اغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في المنطقة المذكورة القريبة من شلالات نياغارا مع مباشرة تحقيق في طبيعة الانفجار.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخصين إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا واميركا واغلاق المعابر بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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