كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً صوب بحر اليابان

أكد الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً غير محدد النوع صوب بحر اليابان، لكن الإطلاق فشل على ما يبدو، وفق وكالة "يونهاب" للأنباء.
وورد في تقرير "يونهاب" أن الجيش الكوري الجنوبي قال إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ من منطقة سونان في بيونغيانغ في الساعة 11:05 مساء بالتوقيت المحلي (14:05 بتوقيت غرينتش)، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.
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