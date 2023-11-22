اشار المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي الى إن البيت الأبيض يأمل في وصول عدة مئات من شاحنات المساعدات الإضافية المحملة بالغذاء والمياه والأدوية إلى غزة في الأيام المقبلة وسط الصراع مع إسرائيل.
وأمل المتحدث باسم البيت الأبيض في إطلاق سراح 50 رهينة أو نحو ذلك ممن تحتجزهم حماس في الساعات الأربع والعشرين المقبلة
كانت هذه تفاصيل خبر البيت الأبيض: نأمل في إطلاق سراح 50 اسيرا لدى حماس في الساعات الأربع والعشرين المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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