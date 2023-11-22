متحدث الخارجية يتحدث عن مشروع قرار مصري سيقدم إلى مجلس الأمن

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، عن أن هناك مشروع قرار تعكف مصر على إعداده وتمت صياغته بالفعل لتقديمه إلى مجلس الأمن، وعنوانه "إيجاد آلية لإدخال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة دون تعنت من الجانب الإسرائيلي".

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى والمذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء الأربعاء، قال أبو زيد إن "على الدول أن تتحمل مسؤوليتها، والدول التي تعارض عليها تحمل مسؤوليتها بالكامل أمام مجلس الأمن."

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أنه يوجد دول لم توافق على وقف كامل لإطلاق النار تتحمل مسؤوليتها، والدول التي لا توافق على وضع آلية لدخول المساعدات عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وهذا هو هدف التحرك الإسلامي الذي يتم حاليًا، مؤكدا أنه لا يمكن الكشف عن تفاصيل مشروع القرار أو البوح به في الوقت الحالي.

وأكمل السفير أحمد أبوزيد أنه من الوارد أن تزيد كميات المساعدات التي تدخل قطاع غزة لأكثر من 300 شاحنة، ولكن الإجراءات الإسرائيلية تصل في بعض الأحيان أن الشاحنة الواحدة تأخذ 24 ساعة ليتم تفتيشها، ويجب التعامل مع كل تلك المعوقات.