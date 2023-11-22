9 قتلى في صفوف الحشد الشعبي العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق أمس مقتل تسعة من عناصرها جراء القصف الأمريكي في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل 100.

وقالت «إن هيئة الحشد الشعبي ستنظم مراسم تشييع شعبية لجثامين تسعة من ضحايا القصف الأمريكي الذي استهدف مقرا للحشد في منطقة جرف الصخر».

وأوضحت أن التشييع سينطلق من منطقة شارع فلسطين في بغداد بحضور شخصيات وقيادات من الحشد الشعبي، وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن حصيلة قصف القوات الأمريكية لمواقع قوات الحشد الشعبي ارتفع إلى خمسة قتلى.

وكان الحشد الشعبي أعلن أن ثلاثة من عناصره قتلوا بضربة أمريكية في قاطع «جرف الصخر» جنوب غربي بغداد.