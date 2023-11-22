الحوثيون يلوحون بإعدام حقوقية عربية شهيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لوحت جماعة الحوثي بإعدام الناشطة اليمنية الحقوقية الشهيرة فاطمة العرولي، بعد 15 شهرا من اختطافها في تعز خلال سفرها إلى عدن، واقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء.

وقررت محكمة خاضعة للحوثيين بصنعاء، حجز قضية العرولي للحكم، عقب توجيه اتهامات كيدية لها تصل إلى حد الإعدام، ولم تذكر وكالة الأنباء الخاضعة للحوثيين الموعد المحدد لصدور الحكم بحق العرولي، التي تنسب لها الجماعة اتهامات بالتخابر مع تحالف دعم الشرعية.

واختطفت جماعة الحوثي، الناشطة العرولي في 14 أغسطس 2022، بنقطة الحوبان شرق مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، وتم اقتيادها إلى أحد السجون السرية في صنعاء وإخفاؤها قسرا حتى إحالتها للمحاكمة الصورية.

وفي أغسطس الماضي، أحيلت العرولي، بعد مرور عام على اعتقالها، للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة «إعانة العدوان ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية»، على حد تعبيرهم.

ودأبت جماعة الحوثي على توجيه هذه التهمة للكثير من القيادات السياسية والإعلاميين والحقوقيين والمواطنين من أجل إصدار أحكام قضائية جائرة بحقهم تصل إلى الإعدام.

وأثار اختطاف ومحاكمة الناشطة العرولي، وهي الرئيسة السابقة لمكتب اليمن في اتحاد قيادات المرأة العربية التابع لجامعة الدول العربية وناشطة في مجال تعزيز حقوق المرأة، انتقادات واسعة، حيث وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية محاكمتها بـ «الجائرة».

على صعيد آخر، جدد وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية أحمد بن مبارك موقف بلاده الرافض لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية بتوجيه من النظام الإيراني، مشيرا إلى أن الحادث الأخير لا يمت للقضية الفلسطينية بصلة وهو امتداد لتلك الأعمال الإرهابية التي شنتها الميليشيات الإرهابية منذ سنوات كنتيجة مباشرة لسيطرتها على موانئ الحديدة، لخدمة أجندة إيران الخاصة للعبث بأمن المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك، أمس برؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن لمناقشة القضايا الهامة على الساحة اليمنية والتطورات على الساحة الإقليمية، وتناول اللقاء مستجدات الوساطة التي يقودها الأشقاء في السعودية لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب واستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

إلى ذلك أكد رؤساء البعثات الأوروبية على موقفهم الداعم لجهود إحلال السلام في اليمن وتحقيق تسوية سياسية تضمن استقرار وأمن اليمن والمنطقة وتسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني.

في السياق، قالت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، «إن بعض مواطني دول الاتحاد كانوا ضمن طاقم السفينة غالاكسي ليدر التي اختطفها الحوثيون، الأحد الماضي.

ودانت البعثة الأوروبية في بلاغ صحفي «بشدة» استيلاء الحوثيين على السفينة، ودعت إلى الإفراج الفوري عنها وعن طاقمها، واعتبرت تهديد الملاحة الدولية والأمن البحري غير مقبول.

مشاهدات يمنية: