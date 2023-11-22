إردوغان يعتزم زيارة مصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس نيته زيارة مصر خلال الأيام المقبلة، في إطار مسار التقارب المستمر بين البلدين.

ونقلت قناة خبر تورك ووسائل إعلام تركية أخرى عن إردوغان، قوله «إنه قد يسافر إلى مصر قريبا ويناقش كيفية تسريع إجلاء المرضى من غزة وخطوات أخرى.

وفي حديثه للصحفيين على متن طائرته العائدة من رحلة إلى الجزائر، نقل عن إردوغان قوله «إن العالم الإسلامي يجب أن يتصرف بروح الوحدة والتضامن بشأن غزة».

وتابع الرئيس التركي «يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والمحاسبة على أفعالها. في غزة».