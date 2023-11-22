شكرا لقرائتكم خبر الشغور وحزب الله يمنعان احتفالات الاستقلال اللبناني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أرجع مراقبون غياب الاحتفالات اللبنانية بيوم الاستقلال السنوي إلى الشغور الرئاسي وممارسات حزب الله التي تدفع اللبنانيين نحو حرب إقليمية مدمرة.

وفي 22 نوفمبر من كل عام، يحتفل لبنان بذكرى استقلاله عن فرنسا في عام 1946، وهو اليوم الذي يصادف الذكرى الـ80 هذا العام.

الجنوب والشغور وقالت تقارير «إن مناوشات حزب الله على الجبهة الجنوبية للبنان بدأت مع حرب غزة، وباتت من الأحداث شبه اليومية التي تثقل كاهل السكان والسلطات».

وفي الذكرى الـ79 للاستقلال، وجه قائد الجيش العماد جوزيف عون بـ«الحفاظ على الثوابت الوطنية».