شكرا لقرائتكم خبر انفجار وشيك في الضفة.. وشهداء غزة تجاوزوا 20 ألفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي، على ضرورة إيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

ونقلت قناة «المملكة» الإخبارية، عن الصفدي قوله «إن غزة في حاجة إلى 800 شاحنة يوميا، لذلك لا تزال هناك فجوة كبيرة في المساعدات رغم الاتفاق».

وبالتوازي مع الهدنة المعلنة في غزة، حذر الوزير من تدهور الوضع في الضفة الغربية، قائلا «يجب تمكين سكان شمال غزة من البقاء في منازلهم لا تهجيرهم»، مضيفا «إن احتمالات تفجر العنف في الضفة الغربية المحتلة تتصاعد يوما بعد يوم».

على الصعيد الآخر قالت إحصاءات فلسطينية رسمية أن نحو 21 ألف فلسطيني استشهدوا أو فقدوا في الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي وسط قطاع غزة، «إن عدد المفقودين بلغ أكثر من 6800 مفقود، إما تحت الأنقاض، أو أن جثثهم ملقاة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم، وبينهم أكثر من 4500 طفل وامرأة».

وأوضح أن الشهداء من الكوادر الطبية ارتفع إلى 205، فيما قتل 22 من طواقم الدفاع المدني، و62 صحفيا.

وذكر أنه «في إطار مسلسل الحرب على المستشفيات، استهدف الجيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة شمالي قطاع غزة بالقصف مما أدى إلى استشهاد 3 أطباء وإصابة عدد آخر داخل المستشفى».

ضحايا غزة: