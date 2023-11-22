استشهاد موظفة أممية ورضيعها وزوجها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن موظفة تعمل بالمنظمة ورضيعها البالغ من العمر ستة أشهر وزوجها وشقيقها استشهدوا في الحرب على غزة. وأكد أن منزل والدي الموظفة في الجزء الجنوبي من القطاع قصف بعدما فرت الموظفة البالغة من العمر 29 عاما، من هناك من شمال مدينة غزة، وقال تيدروس «لا أجد الكلمات للتعبير عن حزني».



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