إجلاء 100 تركي وقبرصي من غزة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كجه لي، وصول 100 شخص من مواطني تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية إلى مصر بعد خروجهم من قطاع غزة، في دفعة إجلاء جديدة. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن كجه لي، قوله في بيان، أن 100 شخص من مواطني تركيا وقبرص التركية وأقاربهم، عبروا من غزة إلى مصر عبر معبر رفح، وأضاف «إن المجموعة التي تم إجلاؤها من غزة سيتم نقلها إلى القاهرة، ثم نقلهم إلى تركيا جوا.

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