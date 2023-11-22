100 شهيد قبل بدء الهدنة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مصادر فلسطينية أمس استشهاد عشرات الفلسطينيين في هجمات إسرائيلية متواصلة على قطاع قبل بدء دخول اتفاق للهدنة الموقتة. وأفادت المصادر باستشهاد 100 فلسطيني على الأقل في هجمات ليلية على منازل سكنية مأهولة في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على اتفاق لوقف إطلاق النار في حرب غزة يشمل تبادل رهائن مقابل أسرى فلسطينيين. أ

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