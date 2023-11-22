انت الان تتابع خبر العراق يودع صك انضمامه لاتفاقية الأمان النووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "أودع الممثل الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير بكر فتاح حسين، صك انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الأمان النووي، والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة، لدى مدير عام الوكالة رافائيل غروسي بصفته وديعاً للاتفاقيتين المذكورتين في أعلاه".وأضافت: "رحب غروسي بقيام جمهورية العراق بإيداع صكي الانضمام للاتفاقيتين الآنفتي الذكر، قائلاً: "انها خطوة مهمة نحو عراق ديمقراطي جديد، واتطلع لعودة العراق إلى مكانته الطبيعية التي عهدناها في الساحة الدولية"، مشيراً إلى "دور الوكالة في مساعدة الدول الأعضاء في شتى البرامج والمشاريع ذات العلاقة بعملها".

وأشارت الوزراة الى ان "الممثل الدائم أشاد بدور الوكالة المحوري في تقديم الدعم إلى العراق، من خلال تنفيذ العديد من البرامج ذات الصلة بالصحة والامان النووي والوقاية من الاشعاع والتخلص من النفايات المشعة، فضلاً عن مواضيع ذات صلة ببناء القدرات الوطنية".

