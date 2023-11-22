انت الان تتابع خبر نتنياهو: الحرب مستمرة حتى تدمير حماس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الحرب مستمرة حتى تدمير حركة حماس.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحافي، إن "قطاع غزة لن يشكّل تهديدًا لإسرائيل بعد الآن"، مضيفاً "سيُسمَح للصليب الأحمر بزيارة بقية المحتجزين في قطاع غزة".

الى ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "نحن نعمل على تفكيك حماس ككيان وكقيادة ونضربها يوميا وحماس لا تفهم إلا لغة القوة"، معتبراً أن "إنجازات قواتنا في المعارك ساهمت في التوصل لاتفاق التبادل".

وبعد مرور 47 يوماً على اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل فجر الأربعاء 22 نوفمبر رسميا عن وقف مؤقت لإطلاق النار يتضمن تبادلا محدودا للأسرى مع حماس.