انت الان تتابع خبر الوضع خطير للغاية.. أول تعليق لترودو بعد انفجار سيارة على الحدود الكندية الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ترودو أمام مجلس العموم "من الواضح أنه وضع خطير للغاية قرب شلالات نياغارا، لقد انفجرت سيارة عند معبر جسر رينبو".

وأضاف: "لا تزال هناك أسئلة كثيرة، ونحاول الحصول على أجوبة في أسرع وقت ممكن".

ولقي شخصان، الأربعاء، مصرعهما إثر انفجار سيارة عند جسر حدودي بين كندا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية.



وأغلقت المعابر الحدودية بين البلدين في المنطقة المذكورة القريبة من شلالات نياغارا مع مباشرة تحقيق في طبيعة الانفجار.