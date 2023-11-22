تبادل الأسرى يبدأ الخميس.. الاحتلال الإسرائيلي يعلن استعداده لتمديد الهدنة في غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين -اليوم الأربعاء- إن إطلاق سراح الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة سيبدأ غدا الخميس، في حين صرح مصدر إسرائيلي آخر باحتمال تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة للإفراج عن مزيد من المحتجزين.



وقال كوهين في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "غدا (الخميس) يبدأ إطلاق الدفعة الأولى من الرهائن الإسرائيليين" لكنه لم يكشف عن التوقيت بالضبط الذي سيتم فيه الإفراج عنهم.



وتعليقا على اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة بين إسرائيل وحركة حماس الذي أعلن عنه اليوم، قال وزير الخارجية الإسرائيلي "هذا ليس وقفا لإطلاق النار، وإنما هدنة لمدة 4 أيام تهدف إلى تحرير مختطفينا" على حد تعبيره.



بدوره قال مستشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل مستعدة لتمديد الهدنة الإنسانية في غزة لإخراج مزيد من مواطنيها.

تبادل أسماء الأسرى

وتتبادل إسرائيل و"حماس" عبر الوسطاء، مساء الأربعاء، أسماء الأسرى من الجانبين الذين ستشملهم المرحلة الأولى من عملية التبادل التي ستتم على مدى 4 أيام.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، "من المنتظر أن تسلم حماس، مساء اليوم الأربعاء، القائمة الأولى بأسماء الذين ستفرج عنهم غدا الخميس، وتحتوي على أسماء نحو 10 مختطفين".



وأضافت "في المقابل ستنقل إسرائيل عبر الوسطاء إلى حماس هذا المساء، لائحة بأسماء النساء والقاصرين الفلسطينيين، الذين ستطلق سراحهم في الدفعة الأولى من صفقة التبادل".



وبحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن العملية ستشمل 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، مقابل إطلاق 150 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية. وستقتصر هذه المرحلة على الأسرى من الأطفال والنساء.



وقالت هيئة البث الإسرائيلي، "بحسب الاتفاق سيتم إطلاق سراح 30 طفلاً وثماني أمهات و12 امرأة مسنة من المختطفين الإسرائيليين، ومع إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيتم تمديد وقف إطلاق النار يوما إضافيا".



وأشارت الهيئة، إلى أنه سيتم تسليم الأسرى الإسرائيليين "إلى الصليب الأحمر ومن ثم تسليمهم إلى إسرائيل"، لافتة إلى أنه "يتوقع الشروع في تنفيذ وقف إطلاق النار والشروع في تبادل الأسرى، صباح الخميس".

وقدمت جمعية يمينية إسرائيلية متطرفة، الأربعاء، التماسا إلى المحكمة العليا، ضد تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى مع حركة "حماس" الفلسطينية.



وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جمعية "الماغور للمتضررين من الإرهاب" قدمت التماسا إلى المحكمة العليا ضد الصفقة، مشيرة إلى أنه "من المستبعد أن تلغي المحكمة العليا الصفقة".



والأربعاء، نشرت وزارة العدل الإسرائيلية قائمة بأسماء 300 أسير فلسطيني من القاصرين والنساء، الذين تنطبق عليهم مواصفات الإفراج، ضمن صفقة التبادل.



وأتاحت الحكومة الإسرائيلية فترة 24 ساعة، بدءا من فجر الأربعاء، لتقديم التماسات إلى المحكمة العليا، قبل أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ صباح الخميس.

وأعلنت دولة قطر -فجر اليوم الأربعاء- نجاح جهود الوساطة المشتركة مع مصر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة حماس، إذ أسفرت عن التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، يتم الإعلان عن توقيت بدئها خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.



المصدر : وكالات