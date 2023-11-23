شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث حملة المرشح عبد السند يمامة: التداول السلمي للسلطة هو الهدف الأسمى لحزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنه من ثوابت الوفد أن مصر مسئولية يجب أن يتحملها الجميع، وليس غنيمة يقتنصها البعض.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "حزب الوفد عندما قرر ترشيح عبد السند يمامة، قرر تفعيل المادة 5 من الدستور، منافسة الديموقراطية وإعلاء التنافسية، لأن تداول السلطة بسلمية هو الهدف الأسمى لحزب الوفد منذ تأسيسه، لأن غير التداول السلمي للسلطة، سيتم تداولها إما بثورة أو باغتيال".

وتابع: "الدكتور عبد السند يمامة يحمل من المؤهلات الكبيرة ما يتميز بها بشكل قوي للغاية، وهو أستاذ دكتور في الجامعة وله مجموعة كبيرة من المؤلفات وحاصل على الدكتوراه من جامعة نانسي بفرنسا، وله العديد من المرافعات القوية، أبرزها أكبر قضية في الشرق الأوسط وهي قضية أبراج نيويورك، وكان عضو لجنة الـ 100 في إقرار دستور 2012".

وقال: "الدكتور عبد السند يمامة حسن السير والسريرة، ويتمتع بأخلاق كبيرة، وأجد أنه الأفضل الآن"