شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بحملة المرشح فريد زهران: نحلم بتغيير حقيقي ومرشحنا لديه برنامج شارك فيه 80 كادر متخصص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد السيد أحد أعضاء الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن شعار الحملة هو "نعم للتغيير"، مشيرا إلى أنه يحلم أن يكون هناك تغيير حقيقي في مصر، وأن يكون هناك بديل ديموقراطي ومشروع كامل يتم طرحه على الناس.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "من واجبنا الوطني أن نشارك بإيجابية، ونسعى أن يكون لنا دور في السلطة وتغيير مسار مصر للأفضل".

وتابع: "مرشحنا ليس مجرد رجل سياسي له باع كبير في السياسة، وإنما ورائه فريق كامل أعد برنامج يناسب الظروف الحالية في مصر بمشاركة أكثر من 80 متخصص وكادر هام في مختلف البرامج الموجودة".

وقال: "لدينا قواعد موجودة في المحافظات ومرشحي مؤهل بالكامل لإدارة مصر".