شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد العزيز: الهدنة الإنسانية تتويج لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، من الجهود المصرية الحثيثة، التي اسفرت عن هدنة انسانية في غزة برعاية مصرية قطرية أمريكية، مؤكداً بأن الدور المصري كبير وحيوي، والهدنه سيكون لها مردود إنساني، وسيبنى عليها في المستقبل خطوات إيجابية .

واضاف عبد العزيز،أن الهدنة الإنسانية في غزة تتويج ، لجهد شاق ومثابرة من الرئيس السيسي والدولة المصرية والاطراف الأخرى لمدة تزيد علي شهر ونصف، معتبراً الهدنه فرصة انسانية للملمة الجراح وإدخال المساعدات الإنسانية والوقود وقيام المستشفيات بعملها في تضميد الجروح وعلاج المصابين.

وتقدم طارق عبد العزيز بالشكر الي الرئيس السيسي والأجهزة المعنية التي نجحت في إقرار هذه الهدنة، ليستمر نهر العطاء والدعم المصري اللامحدود للأشقاء في فلسطين المحتلة، لنصرتهم والاعتراف بحقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزه و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.