شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بحملة المرشح حازم عمر: لدينا قاعدة حزبية عريضة ونملك دراسة لكل الملفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب زاهر الشقنقيري عضو بحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، إن حزب الشعب الجمهوري أعلن فور تأسيسه أنه سيدفع بمرشح رئاسي، حيث تم تحديد دورتين لحين يصل الحزب لمرحلة النضوج السياسي، ويتعامل مع كل الملفات الخاصة بالدولة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" الذي يذاع على قناة "on": "حاليا نحن لدينا 67 نائب ما بين غرفتي البرلمان، موزعين على كل اللجان الفرعية، وهناك اشتباك دائم مع كل الملفات الموجودة في الدولة".

وتابع: "من الناحية التنظيمية، نحن نمتلك 200 مقر، ولدينا قاعدة حزبية عريضة، وأصبح الحزب محتك بكل القضايا ويملك قاعدة شعبية، وتم التصويت بشكل ديموقراطي داخل الحزب، على الدفع بمرشح أو عدم الدفع".

وقال: "نملك دراسة لكل الملفات الموجودة على الساحة سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وهي يتم إعدادها منذ سنوات ويتم تعديلها بشكل مستمر، وتم إعدادها من خبراء داخل وخارج الحزب".