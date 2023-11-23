شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب المصريين بالخارج: تنسيق متواصل مع حملة السيسي للتوعية بالمشاركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن هناك تنسيق مستمر بين الاتحاد والحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، للعمل على تيسير إجراءات التصويت في الانتخابات لأبناء الجاليات المصرية بالخارج.

وأكد حسين، في بيان صحفي اليوم، أنه التقى منذ أيام قليلة بالمستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، وتم عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع أعضاء الاتحاد من مختلف دول العالم .

وأكد حسين، أن المستشار محمود فوزي، أكد خلال اللقاء علي أن المصريين في الخارج يمثلون قوة ناعمة لمصر، وأن الحملة الرسمية حريصة على فتح جسور الود والتواصل معهم خاصة أن اهتمام القيادة السياسية غير المسبوق بالمصريين بالخارج بإطلاق المبادرات المختلفة منها تسوية الموقف التجنيدي ومبادرة تيسير استيراد السيارات وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى ربط المصريين في الخارج بالدولة المصرية.

وأشار إلى أنه عقب اللقاء الذي عقده المستشار محمود فوزي مع مع قيادات الجاليات وأعضاء اتحاد شباب المصريين بالخارج بحضوره، قام رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعقد لقاءات منفصلة مع جالية كل دولة على حدة وذلك بصفة يومية .

وأشار رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إلى أنه يعرض على رئيس الحملة بصفة مستمرة نتائج اللقاءات التي يعقدها أعضاء الاتحاد مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، للعمل علي توعيتهم بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري الأهم ، وتصويتهم لصالح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

وأشاد "حسين " باهتمام المرشح الرئاسي بالمصريين في الخارج منذ عام ٢٠١٤، حيث جاء إنشاء وزارة الدولة للهجرة، استجابة لمطالب المصريين بالخارج بهدف تدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين وطنهم وبين بعضهم البعض، وتكوين رأي عام وطني، يساند القضايا الوطنية والقومية والاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في شتى مجالات التنمية.

يذكر أن المستشار محمود فوزي عقد لقاءا مفتوحا مع عدد من ممثلي الاتحاد من مختلف دول العالم بحضور رئيس الاتحاد الدكتور محمود حسين ، وشارك فيه أبناء الجاليات المصرية في أيرلندا الشمالية – روسيا – الكويت – سويسرا – بلغاريا – إيطاليا – السعودية – رومانيا – الإمارات – قطر – النمسا – فرنسا – البحرين – هولندا – اليونان – أوزبكستان – طاجكستان – عمان – كندا – أمريكا – ألمانيا – إنجلترا – السويد.