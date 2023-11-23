شكرا لقرائتكم خبر عن حازم عمر: سأحول شعار التعليم للجميع إلى الجميع للتعليم وانفقت 60% من مبلغ الدعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المرشح الرئاسي حازم عمر في لقاء خاص ببرنامج من مصر مع الإعلامى عمرو خليل المذاع على قناة القاهرة الإخبارية: سأحول شعار التعليم للجميع إلى الجميع للتعليم لان الفروق بين التعليم العام والتعليم الخاص أصبح كبيرا جدا.

وأضاف: عملنا على خطة وأهداف وجدول زمنى ونشأ الحزب كحزب معارض في عهد حكم الاخوان، لدينا أكبر تكتل في البرلمان خارج حزب الأغلبية، ونحن وضعنا سياسات عامة منها السياسة العامة منها زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والاستخراجى ورففع كفاءة الموارد وصولا للاستخدام الأمثل وتخفيض الفاقد والهدر في كافة شرايين الاقتصاد، وأصعب ما يواجهنا هو إعادة هيكلة الأعباء الضريبية، وسنعطى حوافز للصناعة ولدينا 3 مشاكل في الاستثمار ولابد من وضع حلول، أولويتى الاستثمار الانتاجى وليس الاستهلاكى، لدى خطة زراعية لضبط الإنتاج المحلى وتوفير احتياجاتنا، وهدفى زيادة الاستثمارات التي تتيح الفرصة لخلق فرص عمل كثيرة .

وأكمل: لا استطيع ان أنصب نفسى حكما على المرشحين للرئاسة ولكن أتكلم عن نفسى حيث إننى لم أواجه أي عقبات كبيرة حتى الأن ونحن لدينا كتلة نيابية كبيرة ولدينا يأضعاف ما نحتاجه من أصوات للتزكية وانتظرت حتى تقدم كل المرشحين ولم تواجهنى أي عقبات وتقدمت بـ68 ألف توكيل عملناهم في 8 أيام تجعلنى أتقدم باى شكوى.

واستطرد: نحن منفتحون جدا على التكتلات المصريين في الخارج ونعتمد على الإعلام للوصول إلى الأصوات في الخارج لأننا لا نستطيع أننا نلف العالم كله ، لأن المصريين منتشرون في عدد كبير جدا من دول العالم ولكننا نركز على التكتلات بالمنطقة العربية ، وانفقنا أكثر من 60 % من مبلغ الدعاية الانتخابية ونتحفظ على الرقم وهو سقف إنتاج الانفاق على الدعاية الـ20 مليون جنيه وببقى مكسوف وانا بقول لأحد زعماء العالم أن سقف الدعاية نصف مليون دولار، أعمل بإخلاص والنتائج من عند ربنا.