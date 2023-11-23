مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: إطلاق سراح الرهائن لن يتم قبل الجمعة

اعلن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي إن إطلاق سراح الاسرى بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة مع حماس لن يتم قبل يوم الجمعة. وأوضح في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن "المفاوضات من أجل إطلاق سراح أسرانا تتقدم وتستمر طوال الوقت". وأردف "بدء إطلاق سراح الأسرى سيتم وفقا للاتفاق الأصلي بين الطرفين، وليس قبل يوم الجمعة".

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