نتانياهو: أمرت الموساد باستهداف قيادات حماس في أي مكان يوجدون فيه حول العالم

اشار رئيس تاوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الى إن "تل أبيب ستواصل العملية العسكرية حتى تحقيق الانتصار الكبير وتحقيق أهداف العملية العسكرية وهي القضاء على حماس وإعادة كل المخطوفين".

وأوضح نتانياهو خلال مؤتمر صحفي، الى ان "اسرائيل ملزمة بخلق واقع جديد في قطاع غزة". ولفت الى "أنه أخبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن تل أبيب ستواصل بعد الصفقة ما خرجت إسرائيل لأجله، حيث أكد أنهم ملتزمون إعادة كل المخطوفين وهذا يدّعو إلى استمرار الحرب". وقال:"ان إعادة المحتجزين مهمة مقدسة، لكن لا يمكن تحقيقها دائما بوسائل عسكرية".

وأشار نتانياهو إلى أنه أبلغ جهاز "الموساد" بأن يعملوا ضد أفراد وقادة حماس أينما وجدوا.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، "ما استطعنا إنجازه في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين هو بفضل الإنجازات العسكرية على الأرض". وأكد أن "الصفقة بصيغتها الحالية أفضل مما عرض عليهم قبل أسبوع". وراى "أن الحرب على حماس وقادتها وعناصرها سيمتد إلى كل مكان في العالم".

وأضاف غالانت ردا على سؤال بشأن مكان إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، "أن إطلاق سراح أي معتقل فلسطيني أمر يعود لقرار الأجهزة الأمنية".