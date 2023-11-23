تحدثت ثلاثة مصادر لـ "رويترز" إن "أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم جراء ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان اليوم الأربعاء". وقد نعى جواد نصر الله نجل الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ابن رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 على الأقل في ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان بينهم ابن النائب محمد رعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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