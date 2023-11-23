بوصعب: شركة توتال ستعود الى لبنان وستعاود الحفر مرة ثانية وثالثة حتى لو اخذ الامر عدة محاولات

اشار نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى ان "المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين عمل على عدم توسيع نطاق القصف الاسرائيلي في لبنان، وقام بجهد كبير في هذا السياق، وحاول تهدئة الاوضاع حتى تم التوصل للهدنة غدا الخميس، واعتقد اننا وصلنا إلى بداية نهاية الحرب فإذا تم الالتزام بوقف الاعمال الحربية الساعة العاشرة صباح غد سيتوقف حزب الله عن إطلاق النار إلا إذا الاسرائيلي لم يلتزم واستمر بقصف، وهذا يعني وقف اطلاق النار مقابله وقف اطلاق النار".

ودعا بو صعب في حديث تلفزيوني، إلى "الحذر خلال الساعات الأخيرة لما قبل الهدنة، وإذا استمرت اسرائيل بقصف غزة فستجر المنطقة إلى حرب إقليمية وهذا ما لا تريده الأطراف كافة، وحزب الله لم يساهم في وقف اطلاق النار في غزة لكن ما يفعله في الجنوب يشكل ضغطاً على الإسرائيلي لذا وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم".

واردف بان "حزب الله يتحرك حسب البيان الوزاري اما القرار فهو للجيش اللبناني المنتشر على كل الحدود وهو يستطيع منع الفصائل الفلسطينية من استعمال اراضي لبنان لقصف الاراضي الفلسطينية المحتلة، ونحن لا يجب ان نكون معنيين بماذا تريد ايران بل بما نريد نحن في لبنان وموقفنا يجب ان يكون وفق المصلحة اللبنانية فقط وعلى الحكومة العمل وفق هذا الاساس".

اضاف بوصعب "فهمت من هوكشتاين خلال زيارته الاخيرة لبيروت ان شركة توتال ستعود الى لبنان وستعاود الحفر مرة ثانية وثالثة حتى لو اخذ الامر عدة محاولات"