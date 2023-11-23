احمد قبلان لجعجع: إحذر لأنّ القضيّة قضية وطن وبلد ومنطقة وعظمة أرض وإنسان

اشار المفتي الشيخ أحمد قبلان في تصريح له ردا على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الى انه "للسيد سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية أقول: لا يأخذنّك هول ما يصيب تل أبيب من هزيمة ورعب، ولا تصرخنّ مما يصرخ منه عدو لبنان والإنسان والأديان، والمطلوب أن تقرأ الوطنية بكتاب أنبل وأعظم مقاومة عرفها لبنان والمنطقة والعالم، وما تقوم به المقاومة اليوم ضرورة سيادية ووجودية للبنان بكل طوائفه وقراه ومدنه ومناطقه، والمسيحي شريك المسلم بهذه الملحمة الأندر بتاريخنا والأفخر بأقانيم أدياننا، والمقاومة بهذه المعركة لا تضمن القرى والمدن الحدودية فحسب بل تضمن لبنان الكيان والمنطقة وتعزز وجود وقرار هذا البلد وتجسّد مفخرة الأنبياء ورسالاتهم".

وتابع: "إذا سألت الأرض والقرى والمدن تجبك بأنّ أصل وجودها وصيانة أرضها وعرضها يدور مدار المقاومة وصولات ميادينها، وهي تفرق جيداً بين حماة الوطن وأعدائه، ولا بلد ولا سيادة ولا استقلال ولا عنفوان ولا أرض ولا عرض بلا مقاومة، والجيش والشعب والمقاومة رمز وطنية ودرع وسيادة هذا البلد العزيز، والأمم المتحدة التي تتفرج على مذابح غزة لا شغل لها إلا عدّ الغارات على طول الشريط الحدودي، والبلد والسيادة تصان بالقدرات الوطنية الصادمة للمقاومة وبما يسمع العالم من عويل تل أبيب، وصدّقني حين قرأت ما قرأت اعتقدت أنّ مجلس الحرب الصهيوني يدلي بدلوه، فاحذر، لأنّ القضيّة قضية وطن وبلد ومنطقة وعظمة أرض وإنسان".