طقس خريفي مستقر حتى مساء السبت حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي

اعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء السبت حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا ويحمل معه أمطار وعواصف رعدية خلال الأيام القادمة.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت ، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية النهارية.

الجمعة: قليل الغيوم يتحوّل تدريجيًا الى غائم بسحب مرتفعة ، ترتفع درجات الحرارة بشكل بسيط في المناطق الداخلية بينما تنخفض بشكل طفيف على الساحل والمرتفعات والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية.

السبت: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع بدرجات الحرارة خلال النهار تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر وتزيد نسبة الرطوبة مع اقتراب المنخفض الجوّي المصحوب بكتل هوائية باردة نسبيًا والذي يؤدي الى انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة والى تكاثف الغيوم وتشكّل الضباب على المرتفعات واشتداد في سرعة الرياح وتصبح الأجواء صباح يوم الأحد مهيأة لتساقط أمطار متفرقة مع احتمال أن تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية.