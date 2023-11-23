شكرا لقرائتكم خبر عن باستثناء "رايا جوزيبي".. فنلندا تغلق المعابر الحدودية مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة الفنلندية إغلاق جميع معابرها الحدودية مع روسيا، باستثناء واحد، لافتة إلى أن القرار سيظل ساريا حتى 23 ديسمبر المقبل.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الفنلندية في بيان: "قررنا إغلاق المعابر الحدودية في كوسامو وسالا وفارتيوس على الحدود الشرقية اعتبارًا من غد الجمعة"، مشيرًا إلى استمرار العمل فقط على معبر "رايا جوزيبي" الحدودي مع روسيا، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

موسكو تستدعي السفير الفنلندي

واستدعت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين الماضي، السفير الفنلندي لدى روسيا أنتي هيلانتيريا، إلى مبنى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إغلاق هلسنكي نقاط التفتيش على الحدود الروسية الفنلندية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير فنلندا لدى روسيا أنتي هيلانتيريا، وقدم الجانب الروسي احتجاجًا فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخدامًا على الحدود الروسية الفنلندية"، وفقًا لسبوتنيك.

وأضافت الوزارة: "القرار الذي اتخذته فنلندا بإغلاق المعابر الحدودية استفزازي، ويتماشى بشكل واضح مع محاولات زيادة توتير العلاقات، إغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني روسيا وفنلندا".